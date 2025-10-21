Выяснилось, почему Андреева пропускает турнир в Токио

Российская теннисистка Мирра Андреева пропускает турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио из-за отсутствия визы. Об этом сообщила австралийская теннисистка Эллен Перес в соцсети X.

"У нее нет визы, чтобы сыграть в Токио", - написала Перес.

Для попадания на Итоговый турнир в одиночном разряде Андреевой нужно сохранить восьмое место в чемпионской гонке WTA. Андреева может опуститься на девятое место и пропустить вперед представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которой для попадания на Итоговый турнир нужно выйти в полуфинал соревнований в Токио. Рыбакина начнет турнир со второго круга, 23 октября она сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.

Андреева занимает девятое место в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии. Андреева сыграет в парном турнире вместе со Шнайдер. Также в соревнованиях примет участие Вероника Кудерметова, которая выступит вместе с бельгийкой Элизе Мертенс.