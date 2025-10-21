Россиянка Корнеева проиграла на старте турнира в Гуанчжоу
Российская теннисистка Алина Корнеева потерпела поражение от представительницы Казахстана Юлии Путинцевой на старте турнира WTA 250 в Гуанчжоу.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:4 в пользу Путинцевой, которая посеяна на турнире под шестым номером. Спортсменки провели на корте 2 часа 28 минут.
В следующем раунде Путинцева сыграет с Эллой Зайдель из Германии.
WTA 250. Guangzhou Open. Гуанчжоу (Китай). Хард. Призовой фонд — более 275 тыс долларов
Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Алина Корнеева (Россия) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4