Мать Руне раскритиковала систему штрафов в турнирах ATP

Анеке Руне, мать 10-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне, подвергла критике систему бонусов и штрафов в ATP-туре. На прошлой неделе Хольгер получил серьёзную травму — разрыв ахиллова сухожилия.

— Стало слишком много обязательных турниров. Теннисистов сурово наказывают финансово, если не играют во всех. У игроков просто не остаётся времени на полноценное восстановление в течение сезона.

– Разве нельзя просто играть меньше турниров и не обращать внимания на некоторые обязательные?

— Тогда тебя наказывают финансово с помощью штрафов, которые не являются разумными. Существует годовой бонус для игроков, который состоит из разделения прибыли 50/50. Но в ATP правила таковы, что если пропустить один из обязательных турниров серии «Мастерс», то общий бонус игрока сокращается на 25%, которые вычитаются из его годовой доли.

И мало того, тебя также отстраняют от участия в следующем «Мастерсе», и таким образом один отказ превращается поневоле в два. А если ты не сыграл четыре «Мастерса» из 10, теряется весь бонус.

Я не думаю, что это правильно, и я считаю, что на игроков оказывается нереалистичное давление, которое в худшем случае может привести к использованию нецелесообразных методов, чтобы успевать за календарём. Это устаревшие методы наказания, и им нет места в 2025 году.

Вместо необоснованных штрафов следует сосредоточиться на повышении качества тенниса за счёт того, чтобы на корте были свежие и отдохнувшие игроки. Если уж вводить финансовые санкции, то делать это пропорционально тому количеству, которое они сыграли и от которого отказались. Вместо того чтобы лишать их всего, — приводит слова Руне BT.