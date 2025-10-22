Тренер высказался о возможном возвращении Зверева на топ-уровень

Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин высказался о возможном возвращении Александра Зверева на топ-уровень. Он также оценил шансы Бена Шелтона и Джека Дрейпера бороться с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Почему-то все сбрасывают со счетов того же Сашу Зверева и так далее. У него сейчас, безусловно, спад, это понятно. И на то есть, я считаю, субъективные причины. Все почему-то забывают и списывают уже со счетов Шелтона, Дрейпера — а это все ребята крепкие. Они могут набрать приличную форму и где-то и на «Большом шлеме» выстрелить. Поэтому давайте дождёмся того, что будет на будущий год. Я не хочу забегать и не хочу пророчить лидерство Яннику и Карлосу на годы вперёд. Теннисное взросление, я имею в виду улучшение качества игры и рост, у всех проходит с разной скоростью и в разное время. Поэтому ещё раз — прогнозировать на годы вперёд по тому, что случилось в этом и в прошлом году, я бы поостерёгся», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.