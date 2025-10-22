Выяснилось, где Синнер и Алькарас могут провести выставочный матч

Первая и вторая ракетки мира испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер могут провести выставочный матч в южнокорейской столице Сеуле. Об этом сообщил Ubitennis в социальных сетях.

Ранее спортсмены объявили о присутствии на матче в Южной Корее на своих страницах в социальных сетях, опубликовав практически идентичные картинки. Как сообщает Ubitennis, матч состоится 10 января 2026 года, а соревнование получило название «Hyundai Card Super Match».

Напомним, сегодня, 22 октября Янник Синнер сыграет в первом круге турнира категории АТР-500 в Вене (Австрия) против немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера.