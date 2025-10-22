В Узбекистане оценили решение российской теннисистки сменить спортивное гражданство

В пресс‑службе Федерации тенниса Узбекистана заявили «Матч ТВ», что приветствуют решение российской теннисистки Марии Тимофеевой сменить спортивное гражданство и выступать под флагом Узбекистана.

Ранее стало известно, что Тимофеева теперь представляет Узбекистан на соревнованиях, о чем свидетельствуют данные ее профиля на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Тимофеевой 21 год, она занимает 146‑е место в рейтинге WTA. В воскресенье она стала победительницей турнира в Кинта‑ду‑Лагу (Португалия), обыграв в финале американку Алексис Блохину. Ее высшая позиция в рейтинге в карьере — 93.

— Информируем, что Федерация тенниса Узбекистана приветствует решение Марии Тимофеевой выступать под флагом нашей страны. Мы уверены, что её опыт и потенциал станут важным вкладом в развитие женского тенниса Узбекистана и вдохновят новое поколение спортсменок. Федерация оказывает всестороннюю поддержку спортсменке в адаптации и дальнейшем профессиональном росте. Для нас этот шаг является подтверждением растущего статуса Узбекистана как страны, создающей благоприятные условия для развития тенниса и участия игроков на международной арене, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе организации.

С 2022 года российские теннисисты участвуют в международных соревнованиях в нейтральном статусе.