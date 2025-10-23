Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Вене

Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Муте, выступающего на турнире без номера посева. Медведев был посеян под 6-м номером. Теннисисты сыграли во второй раз за неделю, 19 октября россиянин победил француза в финале турнира в Алма-Ате (7:5, 4:6, 6:3).

В четвертьфинале Муте сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти (4-й номер посева) и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (без номера посева).

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Муте 26 лет, он располагается на 36-й позиции мирового рейтинга. На его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема француз дважды доходил до четвертого круга - на Открытом чемпионате США (2022) и на Открытом чемпионате Франции (2024).

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Его призовой фонд составляет $2,7 млн. Действующим победителем турнира является британец Джек Дрейпер, который не принимает участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы. Единственным россиянином, выигрывавшим турнир, был Медведев, победивший в 2022 году.