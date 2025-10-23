Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла канадку Лейлу Фернандес во втором круге теннисного турнира в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. На корте соперницы провели 1 час 28 минут.

В четвертьфинале Рыбакина вновь сыграет против представительницы Канады. На этот раз ее соперницей будет Виктория Мбоко.

WTA 500. TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS. ТОКИО (ЯПОНИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВПЕРВЫЙ КРУГ

1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4; 6:3