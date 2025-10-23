Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, сделала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото спортсменка позирует в разноцветном купальнике.

«Необходимый мне отпуск с лучшей подругой», — подписала она снимок. Публикация собрала более 270 тысяч лайков.

Соболенко — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету более 20 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

