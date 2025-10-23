Брат Джоковича рассказал о состоянии теннисиста

Брат Джоковича о состоянии Новака: «У него есть определенные проблемы, которые ухудшились в Шанхае»
Джордже Джокович рассказал о состоянии Новака Джоковича.
Ранее серб снялся с «Мастерса» в Париже. До конца сезона он планирует сыграть на турнире в Афинах, который проводит его семья.
«Он снялся с «Мастерса» в Париже, но он усиленно восстанавливается. У него есть определенные проблемы, которые ухудшились в Шанхае. Сейчас он чувствует себя хорошо. Он делает все, что в его силах, чтобы быть в наилучшем состоянии, чтобы сыграть в Афинах. Он сказал, что для него важно сыграть на этом турнире перед греческими болельщиками. Он мастерски подходит к подготовке и восстановлению, и именно поэтому он лучший», – заявил брат Новака и директор турнира в Афинах.
Беллингем о «Реале»: «Я не считал прошлый сезон провальным, у меня было 15 голов и 14 передач. Были хорошие моменты, но пока я не на том уровне, что в первый год»
Максим Третьяк подписал контракт с «Сочи» до конца сезона. Сегодня голкипер покинул «Ладу»
Защитник «Байера» Гарсия об обмене футболками с Дембеле после 2:7: «Я бы не просил об этом после 7 пропущенных мячей, я очень зол. Для меня Усман лучший, его майка – нечто особенное»
Беллингем о «Реале»: «Я не считал прошлый сезон провальным, у меня было 15 голов и 14 передач. Были хорошие моменты, но пока я не на том уровне, что в первый год»
Максим Третьяк подписал контракт с «Сочи» до конца сезона. Сегодня голкипер покинул «Ладу»
Защитник «Байера» Гарсия об обмене футболками с Дембеле после 2:7: «Я бы не просил об этом после 7 пропущенных мячей, я очень зол. Для меня Усман лучший, его майка – нечто особенное»