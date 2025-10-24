Мирра Андреева не сыграет на Итоговом турнире WTA

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA — 2025.

Не выступающая на этой неделе ни на одном турнире Андреева вела заочную гонку за последнюю квоту с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Мирра опередила бы Елену в рейтинге и квалифицировалась на Итоговый в случае, если бы Рыбакиной не удалось выйти в полуфинал хардового турнира WTA-500 в Токио.

В ночь с 23 на 24 октября мск в 1/4 финала турнира Рыбакина обыграла Викторию Мбоко из Канады (6:3, 7:6 (7:4)), вышла в полуфинал и гарантировала себе участие в Итоговом турнире.