«Ты не используешь мозг». Медведев раскритиковал судью во время матча

Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал работу судьи по ходу матча с французом Корентеном Муте во втором круге турнира категории ATP 500 в Вене.

В матче второго круга Медведев, получивший шестой номер посева, уступил 36‑й ракетке мира в двух сетах — 6:7 (3:7), 4:6.

Конфликт россиянина с судьей произошел на тай‑брейке первого сета.

— Если бы ты хоть иногда включал мозг, ты бы увидел, что я стоял у сетки. Я понимаю, система срабатывает автоматически, но ты мог бы дать мне пару секунд. Ты не используешь мозг, — заявил Медведев.

На прошлой неделе 29‑летний россиянин выиграл первый с 2023 года титул в одиночном разряде, победив Муте в финале турнира ATP 250 в Казахстане.