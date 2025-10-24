Тренер объяснил, как на Мирру Андрееву повлияет непопадание на Итоговый турнир

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о попадании представительнице Казахстана Елены Рыбакиной на Итоговый турнир WTA — 2025, где выступят восемь лучших теннисисток по итогам текущего сезона. Россиянка Мирра Андреева осталась на девятом месте.

«И всё-таки Рыбакина, закидывая чемоданы и тяжело дыша от ускорения, забирается в последний вагон. Интересный опыт для Мирры. Возможно где-то и отрезвляющий, но от этого не менее интересный», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова заняли 9-е и 10-е места в Чемпионской гонке WTA. Они квалифицировались на Итоговый чемпионат в качестве запасных.