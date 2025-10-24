Зверев без борьбы вышел в полуфинал турнира в Вене

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Его соперник 28-я ракетка мира Таллон Грикспор, представляющий Нидерланды, снялся перед матчем из-за повреждения.

Следующим соперником Зверева в Вене станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия). Ранее в полуфинал турнира вышел австралиец Алекс де Минор.

Действующим чемпионом соревнований в Вене является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале турнира 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.