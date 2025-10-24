Циципас досрочно завершил сезон
Стефанос Циципас объявил о досрочном завершении сезона.
Сегодня он снялся с «Мастерса» в Париже, который пройдет на следующей неделе.
«К сожалению, в этом году я вынужден сняться с «Мастерса» в Париже. Мне всегда нравилось там соревноваться, и я искренне ценю ту замечательную поддержку парижских и французских болельщиков, которую мне оказывали все эти годы. Сейчас мой приоритет – это восстановление. Хочу вернуться сильнее в 2026 году. Спасибо за понимание и постоянную поддержку», – написал грек.
Циципас не сыграет на турнире ATP 250 в Афинах, который стартует 3 ноября.
Циципас досрочно завершил сезон
Рэшфорд считает Месси лучшим игроком в истории Ла Лиги и лучшим плеймейкером, Роналду – лучшим завершителем, Роналдо – лучшим дриблером, Златана – самым харизматичным
Гретцки об Овечкине: «Горжусь Алексом. Его рекорд – большое дело для хоккея. Он сделал много хорошего для хоккейной молодежи в России. Я рад, что такой человек превзошел меня»
Циципас досрочно завершил сезон
Рэшфорд считает Месси лучшим игроком в истории Ла Лиги и лучшим плеймейкером, Роналду – лучшим завершителем, Роналдо – лучшим дриблером, Златана – самым харизматичным
Гретцки об Овечкине: «Горжусь Алексом. Его рекорд – большое дело для хоккея. Он сделал много хорошего для хоккейной молодежи в России. Я рад, что такой человек превзошел меня»