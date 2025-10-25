Стефанос Циципас объяснил снятие с «Мастерса» в Париже

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал снятие с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября

«К сожалению, я отказываюсь от участия на „Мастерсе“ в Париже. Мне всегда нравилось выступать там, и я по-настоящему ценю огромную поддержку парижских и французских болельщиков на протяжении многих лет. Сейчас я сосредоточен на восстановлении сил, чтобы к сезону-2026 вернуться более сильным. Спасибо всем вам за понимание и постоянную поддержку», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас снялся с турниров в Пекине, Шанхае и Вене. За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он проиграл итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.