Определились финалистки турнира WTA-250 в Гуанчжоу

В субботу, 25 октября, на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай) завершились матчи стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч:

Теннис. Турнир WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). Результаты 1/2 финала:

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Клэр Лью (США) — 6:0, 7:6 (7:3).

Чжан Шуай (Китай) — Энн Ли (США) — 2:5 (отказ Шуай).

Таким образом, титул чемпионки турнира в Гуанчжоу разыграют новозеландка Лулу Сун и американка Энн Ли. Финал состоится завтра, 26 октября.

Действующей чемпионкой соревнований в Гуанчжоу является сербка Ольга Данилович. В прошлогоднем финале она обыграла американку Кэролайн Доулхайд.