Карлос Алькарас: я бы не сказал, что плохо играю в помещении

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас поделился мнением насчёт своей игры в закрытом помещении. Он подчеркнул, что может показывать под крышей хороший теннис.

«Я бы не сказал, что плохо играю в помещении. Просто есть спортсмены, которые на крытых кортах лучше меня — это большое разница. Вижу по тренировкам, по матчам, что могу играть очень хорошо, но, конечно, были матчи против тех, кто под крышей играет заметно лучше. Мне нужно быть готовым к этому, но я считаю, что смогу хорошо сыграть под крышей. Турин для меня очень важен, но, разумеется, Кубок Дэвиса — это про игру с партнёрами по команде. Представлять свою страну — нечто особенное», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас примет участие в «Мастерсе» в Париже. Во втором круге он сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина).