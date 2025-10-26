Даниил Медведев оценил своего первого соперника на «Мастерсе» в Париже

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своего первого соперника на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В первом круге он сыграет с испанцем Хауме Мунаром.

— Говоря о твоём первом сопернике в Париже, Мунаре, вы играли в Майами в этом году, и ты проиграл. Какие ожидания от новой встречи? — Да, но у меня тогда очень болела спина, мне было тяжело играть тот матч, но всё равно он в этом году играет круто. Тогда у меня так болела спина, что, если бы он играл хуже, может быть, я бы смог его выиграть. Но он отлично провёл тот матч, и я не мог ему ничего противопоставить, поэтому мне будет интересно сыграть с ним. Он сейчас в форме, в полуфинале, я не знаю, может быть уже в финале, не знаю, какой там счёт, поэтому будет интересно, надеюсь, что смогу показать хороший теннис и победить, — сказал Медведев в эфире «Больше!»