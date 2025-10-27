Медведев вернул себе звание первой ракетки России

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 13‑ю строчку рейтинга ATP и вернул себе звание первой ракетки России, опередив Карена Хачанова.

© Матч ТВ

Лидером рейтинга остается Карлос Алькарас. Итальянец Янник Синнер, победивший на турнире в Вене, приблизился к испанцу на 500 очков, теперь их разделяют 840 баллов. Топ‑3 занимает другой финалист австрийского турнира Александр Зверев.

Россиянин Андрей Рублев, потерпевший пять поражений подряд в матчах тура, опустился на две позиции и сейчас занимает 17‑е место.

РЕЙТИНГ ATP ОТ 27 ОКТЯБРЯ:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11340 очков

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10500

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6160

4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 4685

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580

6 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3935

7 (6). Бен Шелтон (США) — 3820

8 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685

9 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3235

10 (12). Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3195…

13 (14). Даниил Медведев — 2810

14 (13). Карен Хачанов — 2620…

17 (15). Андрей Рублев (все — Россия) — 2470