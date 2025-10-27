Захарова обыграла японку на турнире в Китае

Российская теннисистка Анастасия Захарова (84-я ракетка мира) обыграла представительницу Японии Эну Сибахару (197-е место в мировом рейтинге) в матче 1-го круга турнира категории WTA-250, который проходит в городе Цзюцзян (Китай), и вышла во второй раунд. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6 в пользу Захаровой. Соперницы провели на корте 1 час 7 минут.

Во время матча Эна Сибахара сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Анастасия Захарова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Захарова встретится с представительницей Чехии Доминикой Шальковой.