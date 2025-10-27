Россиянка не прошла во второй круг турнира в Гонконге

Российская теннисистка Кристиана Сидорова проиграла немке Еве Лис на старте турнира WTA 250 в Гонконге.

Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. Сидорова уступила немецкой теннисистке в двух сетах — 0:6, 3:6.

Лис в следующем круге встретится с победительницей встречи Ван Сию (Китай) — Лейла Фернандес (Канада, 2).

WTA 250. Prudential Hong Kong Tennis Open. Гонконг (Китай). Призовой фонд — более 275 тысяч долларов.

Первый круг

Ева Лис (Германия) — Кристиана Сидорова (Россия) — 6:0, 6:3