Циципас занял самую низкую за семь лет позицию в мировом рейтинге

Греческий теннисист Стефанос Циципас впервые с июля 2018 года покинул пределы топ-30 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге ATP спортсмен расположился на 33-м месте.

© Чемпионат.com

В текущем сезоне Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он проиграл итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.

Ранее Циципас снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира немец Александр Зверев.