Медведев уверенно вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Димитровым

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). В первом круге он обыграл испанца Хауме Мунара (36-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Медведев пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мунара один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований Даниил Медведев встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.