Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне

В ночь с 27 на 28 октября мск в китайском Цзюцзяне завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-250, в котором встретились 95-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и 244-я в мировом рейтинге Хлоэ Паке из Франции. Встреча закончилась победой Блинковой в двух партиях — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Блинкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Паке выполнила пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из пяти заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Цзюцзяне Анна Блинкова сыграет с 74-й ракеткой мира Анной Бондарь, выступающей под флагом Венгрии (шестой посев).