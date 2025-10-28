Россиянка выиграла матч 1-го круга на турнире в Цзюцзяне

Российская теннисистка Елена Приданкина (205-я ракетка мира) обыграла представительницу Китая Юань Юэ в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Приданкиной.

Во время встречи Юань Юэ сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. Елена Приданкина три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге россиянка сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (53-я ракетка мира), которая является действующей победительницей турнира и будет пытаться защитить свой титул.