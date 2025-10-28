Хачанов высказался о возможном матче с Фонсекой на «Мастерсе»

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о возможном сопернике во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция), который решится в матче между канадцем Денисом Шаповаловым и бразильцем Жоао Фонсекой.

– Дальше вашим соперником будет либо Денис Шаповалов, либо Жоао Фонсека. Уже есть какие-то ожидания, мысли о следующем матче?

– Тяжело сказать, они играли сейчас между собой в Базеле. Шаповалов в третьем сете снялся, Фонсека выиграл турнир, поэтому ожиданий вообще никаких нет. Буду смотреть, кто победит. Они абсолютно разного формата игроки: один — левша, другой – правша. Один идёт с победной серией, можно сказать, на подъёме.

– Но устал, возможно.

– Ну, устал, да, хотя пропустил Китай, поэтому, может быть, и чуть более свеж, так что очень много факторов. Во вторник у меня тренировочный день, потому что мои соперники ещё не сыграли. Я не хочу сейчас обдумывать, переобдумывать. Просто буду готовиться так же, чтобы продолжать как-то ловить игру, как получилось сегодня, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.