Медведев без борьбы вышел в третий круг турнира в Париже

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Париже после снятия болгарина Григора Димитрова, занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP.

Для болгарина «Мастерс» в Париже стал первым с Уимблдона-2025. Тогда Димитров получил травму во время матча с итальянцем Янником Синнером в рамках 1/8 финала. Григор в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьем сете (6:3, 7:5, 2:2 — отказ).

В третьем раунде Даниил Медведев сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего. Действующим чемпионом «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.