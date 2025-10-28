Синнер может обойти Алькараса и на неделю стать первой ракеткой мира после Парижа

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер на неделю может вернуться на первую строчку мирового рейтинга по итогам турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Синнер может обойти Алькараса
Чтобы это произошло, Синнер должен выиграть парижский «Мастерс», а текущий лидер мирового рейтинга, шестикратный чемпион мэйджоров испанец Карлос Алькарас — проиграть раньше полуфинала. Тогда Янник Синнер сможет всего лишь на неделю вернуть себе звание первой ракетки мира.

Рейтинг будет обновлён перед стартом Итогового чемпионата ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября. Синнер потеряет 1500 очков за прошлогоднюю победу.

Стоит отметить, что турнир в Париже является худшим «Мастерсом» в карьере Янника Синнера (лучший результат — третий круг в 2023 году) и одним из худших для Карлоса Алькараса (четвертьфинал в 2022-м).

