Выяснилось, когда Андреева и Шнайдер проведут первый матч на Итоговом турнире

Организаторы Итогового чемпионата WTA опубликовали расписание первых двух игровых дней турнира, который стартует в субботу, 1 ноября.

На Итоговом турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) примут участие три российские теннисистки в парном разряде — Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а также Вероника Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс. Кудерметова выйдет на корт в субботу (1 ноября), Андреева и Шнайдер — в воскресенье (2 ноября).

Теннис. Итоговый чемпионат WTA — 2025. Расписание матчей 1-го тура группового этапа (время — мск):

Суббота, 1 ноября.

15:30. Сара Эррани / Жасмин Паолини (обе — Италия) — Айша Мухаммад (США) / Деми Схурс (Нидерланды).

18:00. Ига Швёнтек (Польша) — Мэдисон Киз (США).

19:30. Аманда Анисимова (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

21:00. Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия) — Се Шувэй (Тайвань) / Елена Остапенко (Латвия).

Воскресенье, 2 ноября.