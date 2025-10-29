Алькарас высказался о сенсационном поражении от Норри

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил уровень своей игры в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) от британца Кэмерона Норри (6:4, 3:6, 4:6).

«Этот матч я не буду пересматривать, постараюсь его забыть. Я выбрал ошибочную игровую стратегию для такого медленного корта, это одна из худших игр в году. Бывают матчи, из которых можно извлечь урок, но из этого я буду делать однозначных выводов», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.