Хачанов — Фонсека: россиянин выиграл первый сет матча второго круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 29 октября, на хардовых кортах в Париже продолжается турнир категории «Мастерс». В матче второго круга встречаются россиянин Карен Хачанов (14-я ракетка мира) и представитель Бразилии Жоао Фонсека (28-е место в мировом рейтинге).

© Чемпионат.com

В первом сете победу одержал представитель России. Счёт первой партии составил 6:1 в пользу Хачанова.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он одолел представителя Франции Уго Умбера.

Помимо Хачанова, среди российских теннисистов в текущем «Мастерсе» принимают участие Даниил Медведев и Андрей Рублёв.