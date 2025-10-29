Россиянка в паре с чешкой вышла в полуфинал турнира в Китае

Российская теннисистка Алина Корнеева и представительница Чехии Доминика Салкова вышли в полуфинал на турнире категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В 1/4 финала теннисистки обыграли первых сеяных соревнований китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счётом 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 0:1 [5:10].

Матч продолжался 2 часа. За это время Корнеева и Салкова выполнили 10 подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету китаянок шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в финал турнира в Китае Корнеева и Салкова поборются с американкой Куинн Глисон и российской теннисисткой Еленой Приданкиной.