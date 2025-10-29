Поведение Бублика перед матчем в Париже раскритиковал французский теннисист

Французский теннисист Корентен Муте, занимающий 32-ю позицию в мировом рейтинге, заявил о решительном настрое на победу в матче против Александра Бублика на «Мастерсе» в Париже, критически отозвавшись о поведении оппонента. Его слова приводит Punto de Break.

«Нам известно, что его поведение по отношению к игрокам носит провокационный характер, а манера общения с теннисистами не отличается уважением. У нас уже возникали разногласия, поскольку его ценности не совпадают с моими. Я буду решительно настроен на то, чтобы с помощью поддержки болельщиков отправить его домой», — заявил Муте.

Ранее между спортсменами уже возникали напряженные моменты. В марте после матча на «Челленджере» в Финиксе Бублик предлагал Муте выяснить отношения, но французский теннисист не поддался на провокацию.

Матч второго круга между Бубликом и Муте состоится 29 октября.

Турнир относится к серии АТР Masters 1000. Призовой фонд соревнования в текущем году составляет $6,13 млн, а действующим победителем является немецкий теннисист Александр Зверев.