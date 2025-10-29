Россиянка вышла во второй круг теннисного турнира в Индии

Россиянка Полина Яценко вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Ченнае (Индия).

© Центр спортивной подготовки сборных команд Воронежской области

На старте соревнований Яценко прошла соотечественницу Алину Чараеву, которая отказалась от продолжения борьбы в конце второго счета при счете 3:6, 0:5. Теннисистки провели на корте 1 час и 17 минут.

В следующем круге Яценко сыграет с победительницей матча Катаржина Кава (Польша) — Лючия Брондзетти (Италия, 5‑й номер посева).

WTA 250. Chennai Open. Ченнай (Индия). Хард. Призовой фонд — более 250 тысяч долларов

Первый круг

Полина Яценко (Россия) — Алина Чараева (Россия) — 6:3, 5:0 отказ соперницы