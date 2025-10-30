Хачанов обыграл Фонсеку и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

14-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он обыграл 28-ю ракетку мира бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Хачанов выполнил восемь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Фонсека подал в игре 11 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.

В следующем круге Хачанов встретится с победителем пары Габриэль Диалло (Канада) – Алекс де Минор (Австралия)

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он одолел представителя Франции Уго Умбера.