Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Россиянка Анна Калинская обыграла китаянку Чжан Шуай во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

© Соцсети

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 6-м номером. Чжан Шуай выступала без номера посева. В четвертьфинальном матче Калинская сыграет с победительницей встречи Александра Эала (Филиппины) - Виктория Мбоко (Канада).

Калинской 26 лет, она занимает 35-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Чжан Шуай 36 лет, она располагается на 107-й строчке мирового рейтинга. В активе спортсменки 3 титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2016).

Турнир в Гонконге относится к категории WTA 250, призовой фонд составляет $275 тыс. Соревнование завершится 2 ноября. В прошлом году победу одержала россиянка Диана Шнайдер. Также из россиянок турнир выигрывала Анастасия Павлюченкова (2017).