Захарова не вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Россиянка Анастасия Захарова уступила чешке Доминике Шалковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Цзюцзяне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:2 в пользу чешки, выступающей на турнире без номера посева. Захарова была посеяна под 8-м номером.

Захаровой 23 года, она занимает 99-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Захаровой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Шалковой 21 год, она располагается на 151-й строчке мирового рейтинга. В ее активе нет титулов WTA.

Турнир в Цзюцзяне относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 2 ноября. Действующей победительницей турнира является Виктория Голубич из Швейцарии.