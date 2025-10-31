Определились все полуфиналистки турнира в Китае

31 октября в китайском Цзюцзяне завершились матчи 1/4 финала женского хардового турнира категории WTA-250, где выступает 95-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова. Определились все полуфиналистки турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые продолжают борьбу за титул в Цзюцзяне.

Турнир категории WTA-250 в Цзюцзяне, полуфиналы:

Доминика Шалькова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия);

Лилли Таггер (Австрия) — Виктория Голубич (Швейцария).

Действующей победительницей соревнований в Цзюцзяне (Китай) является швейцарская спортсменка Виктория Голубич. Она продолжает защиту титула.