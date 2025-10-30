Алекс де Минор квалифицировался на Итоговый турнир ATP — 2025. Осталось одно место

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обеспечил себе квалификацию на участие на Итоговом чемпионате ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Это стало известно после того, как он обыграл россиянина Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция).

В текущем сезоне де Минор выиграл один титул — «пятисотник» в Вашингтоне (США). Он также играл в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» — четвертьфиналы на Australian Open и US Open.

На Итоговый ранее квалифицировались шесть игроков — Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Тейлор Фриц и Бен Шелтон.