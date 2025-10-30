Андрей Рублев не смог пробиться в 1/4 финала турнира в Париже

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение от американца Бена Шелтона в матче 1/8 финала хардового турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция), проиграв в двух сетах со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Матч продлился один час и 37 минут. Шелтон оформил 15 эйсов за весь матч, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта с шести попыток. Рублев в свою очередь совершил шесть подач навылет, также не допустил двойных ошибок и ни разу не добрался до брейк-поинтов в прошедшем матче.

В четвертьфинале парижского «Мастерса» Бен Шелтон сыграет против победителя матча Франсиско Черундоло (Аргентина) - Янник Синнер (Италия).