Медведев сыграет со Зверевым в четвертьфинале "Мастерса" в Париже

Определился соперник Даниила Медведева по 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Париже. Им стал представитель Германии Александр Зверев, победивший в двух сетах испанца Алехандро Давидович-Фокину - 6:2, 6:4.

© Российская Газета

Чуть ранее Медведев выиграл свой матч третьего круга, одолев итальянца Лоренцо Сонего - 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Россиянин в 25-й раз в карьере вышел в четвертьфинал "Мастерса". Среди действующих теннисистов только два человека имеют показатель по участию в 1/4 финалах лучше, чем у Даниила - серб Новак Джокович (97) и, к слову, Зверев (34).

После победы над Сонего Медведев оценил свою форму в концовке календарного года. После провального выступления на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке в августе, где Даниил вылетел уже в первом раунде, россиянин добирался до полуфиналов турниров в Пекине и Шанхае, а также стал победителем соревнования в Алма-Ате, завоевав первый титул с 2023 года.

"Если бы я продолжил играть так же, как на US Open, то, наверное, вылетел бы из топ-20 (сейчас Медведев идет 13-м в рейтинге ATP - прим. "РГ"). Тогда было бы сложнее, потому что уже на ранних стадиях можно попасть на Синнера, Алькараса, Зверева, Фрица. Рад, что прохожу далеко на последних турнирах, поднимаюсь в рейтинге", - отметил Даниил.

Что касается истории противостояния Медведева и Зверева (третья ракетка мира), то их пути на корте пересекались 21 раз. Большое преимущество по личным встречам у Даниила - 14 побед против семи у Александра. В 2025-м году Медведев дважды обыграл Зверева: в полуфинале турнира в немецком Халле и в четвертьфинале в Пекине.