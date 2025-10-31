Синнер оценил свое состояние перед матчем с американцем

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался физическом состоянии перед матчем 1/4 финала на «Мастерсе» в Париже (Франция), где он сыграет с американцем Беном Шелтоном. В третьем круге итальянец обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины со счётом 7:5, 6:1.

«Я стараюсь справляться с этим как можно лучше, но ясно, что я не на 100%. Но посмотрим. Чувствую, что сегодня игра была менее физически требовательной, что для меня хорошо. Я рад, что выиграл за два сета, менее чем за полтора часа», —приводит слова Синнера Punto de Break.

Счёт личных встреч Синнера и Шелтона — 6-1 в пользу Янника. В этом сезоне теннисисты сыграли на Уимблдоне и Australian Open. Оба матча выиграл итальянец.