Соболенко повторила достижение легендарной Штеффи Граф

Арина Соболенко повторила достижение Штеффи Граф на Итоговом чемпионате WTA

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой, кто квалифицировался на Итоговый чемпионат WTA в качестве первой сеяной три раза подряд и более, с тех пор, как это сделала Штеффи Граф (четыре раза подряд с 1993 по 1996 год).

В этом сезоне Соболенко попала в группу Штеффи Граф, где сыграет с Джессикой Пегулой, Жасмин Паолини и Кори Гауфф. Первый матч Арины пройдёт в воскресенье, 2 ноября. Она сыграет с Паолини.

Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Китай Чжэн Циньвэнь.

