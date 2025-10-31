Калинская снялась с четвертьфинального матча турнира в Гонконге

Россиянка Анна Калинская не смогла завершить четвертьфинальный матч против представительницы Канады Виктории Мбоко на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

Калинская отказалась от продолжения борьбы при счете 1:6, 1:3.

Калинской 26 лет, она занимает 35-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Мбоко 19 лет, она располагается на 21-й позиции мирового рейтинга. В ее активе одна победа на турнире WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции (2025).

Турнир в Гонконге относится к категории WTA 250, призовой фонд составляет $275 тыс. Соревнование завершится 2 ноября. В прошлом году победу одержала россиянка Диана Шнайдер. Также из россиянок турнир выигрывала Анастасия Павлюченкова (2017).