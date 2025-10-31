Российская теннисистка Яценко не смогла выйти в полуфинал турнира в Ченнаи

Российская теннисистка Полина Яценко проиграла Ланлане Тараруди из Таиланда в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в Ченнаи (Индия).

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

В полуфинале Тараруди встретится с посеянной на турнире под четвертым номером Джанис Тьен из Индонезии.

WTA 250. Chennai Open. Ченнаи (Индия). Хард. Призовой фонд — более 250 тысяч долларов

Четвертьфинал

Ланлана Тараруди (Таиланд) — Полина Яценко (Россия) — 6:0, 6:2