Медведев впервые с 2018 года не отобрался на итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на итоговом турнире ATP.

Россиянин потерял шансы после поражения в ¼ финала турнира в Париже от представителя Германии Александра Зверева.

Медведев играл на итоговом турнире ATP с 2019‑го по 2024‑й год. В 2020‑м Медведев стал победителем турнира, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. Через год он вновь вышел в финал, но на этот раз уступил немцу Александру Звереву.

Итоговый турнир 2025 года пройдет в Турине с 9 по 16 ноября. На него уже отобрались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон.