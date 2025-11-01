Звереву не нравится играть с Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы над россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже заявил, что ему не нравится играть против него.

«Даниил — это мой криптонит, мне не нравится играть с ним. Он тот, кто последние пару лет был моим фаворитом. Я очень доволен победой. В прошлое воскресенье мы провели фантастический матч с Янником (Синнером) и я рад снова оказаться с ним на корте (в полуфинале). Надеюсь, мы проведем еще один отличный матч», — отметил он в интервью на корте.

Встреча, которая длилась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Медведев выполнил пять подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Зверева четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале Зверев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером. Медведев из-за этого поражения впервые с 2018 года не сумел отобраться на Итоговый турнир ATP.