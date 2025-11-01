Циципас объяснил, почему не сыграет в Афинах

Циципас о пропуске турнира в Афинах: «Врач посоветовал мне отдохнуть, но я вернусь сильнее»
Стефанос Циципас объяснил, почему не сыграет на ATP 250 в Афинах.
Ранее грек объявил о досрочном завершении сезона.
«Всем привет! С грустью сообщаю, что не смогу выступить на турнире в Афинах. Врач посоветовал мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть готовым к сезону-2026. Хочу поблагодарить организаторов за проведение этого замечательного турнира в Греции. Жаль его пропускать, но это правильное решение для моего здоровья. Я вернусь сильнее. Спасибо всем за поддержку!», – написал Циципас в соцсети.
Турнир в Афинах стартует 2 ноября.
