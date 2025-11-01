Синнер разгромил обидчика Медведева и вышел в финал «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира Янник Синнер с крупным счетом победил немецкого теннисиста Александра Зверева (3-й в рейтинге ATP) в полуфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Париже.

Встреча продолжалась 49 минут и завершилась победой итальянца со счетом 6:0, 6:1.

Синнер вышел вперед в противостоянии со Зверевым по победам в личных встречах – 5:4. Впервые в противостоянии итальянец «повесил баранку», завершил один сет с преимуществом 6:0, в матчах с немецким визави.

В четвертьфинале «Мастерса» Зверев победил россиянина Даниила Медведева. Отечественный теннисист упустил два матчбола в третьем сете и уступил со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7).

Во втором полуфинальном матче канадец Феликс Оже-Альяссим переиграл представителя Казахстана Александра Бублика. Уроженец Гатчины уступил со счетом 6:7 (3:7), 4:6.